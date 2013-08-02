البروكولى يحتوى على مادة كيميائية فريدة تحافظ على خلايا الجسم

إذا كنت لا تعتقد فى وجود سبب وجيه يدفعك إلى تناول البروكولى فربما تغير رأيك تماما بناء على نصيحة باحثين بريطانيين ينصحون بأكل البروكولى، لأنه يحتوى على مادة كيميائية فريدة من نوعها تساعد فى الحفاظ على خلايا الجسم.

واكتشف الباحثون من معهد بحوث الغذاء فى نورويتش أن هذه المادة الكيميائية تتواجد فى البروكولى فقط دون غيره من الخضروات، وهى تساعد فى الحفاظ على صحة "البطاريات" الدقيقة التى تمد خلايا الجسم بالطاقة.

ويعتقد أن هذا الأمر يساعد فى إبعاد شبح مجموعة من المشكلات الصحية، منها السرطان وأمراض القلب.

وأجرى الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، فحوصات دم مفصلة على مجموعة من الرجال والنساء قبل وبعد تناولهم للبروكولى.

وتناول بعض المتطوعين 400 جرام من البروكولى أسبوعيا بجانب طعامهم العادى لمدة ثلاثة أشهر، بينما تناولت مجموعة أخرى "البروكولى السوبر" الذى يعرف باسم "بينيفورت"، الذى تمت زراعته ليكون غنيا أكثر بمادة الجلوكورافانين، أما المجموعة الثالثة فتناولت البازلاء.

وأدى تناول البروكولى الغنى بالجلوكورافانين إلى حدوث تحسن فى التفاعلات الكيميائية المتنوعة التى تحدث داخل ما يعرف بالميتوكوندريا، أو الحبيبات الخيطية، وهى بمثابة "البطاريات" الموجودة فى الخلايا.

ويرى الباحثون أن نفس فوائد "البروكولى السوبر" يمكن أن يحصل عليها الإنسان من تناول البروكولى العادى مع زيادة الحصة.

وأوضح الباحثون أن الحبيبات الخيطية تشكل أهمية كبرى، وعندما يحدث بها خطأ يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالتقدم فى العمر.