الدكتور محمود كحيل يستعرض 15 فائدة صحية لمشروب التمر الهندى

يتزامن شهر رمضان الحالى مع موسم الصيف، وهو ما يجعل الجسم يفقد الكثير من السوائل فى درجات الحرارة المرتفعة، مما يجعل تلك المشروبات عنصراً مهماً منذ الإفطار وحتى السحور، وذلك لتعويض الجسم بالسوائل المفقودة فى نهار رمضان، ولتجنب إصابة الجسم بالجفاف، ومن أبرز المشروبات التى ارتبطت فى العالم العربى والإسلامى بشهر رمضان المبارك هو مشروب التمر الهندى.

وأوضح د.محمود أحمد حسن كحيل، رئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية وعميد كلية الصيدلة بجامعة السادس من أكتوبر، أن التمر الهندى هو نبات شجرى معمر، اسمه العلمى Tamarindus indica، توجد ثماره على شكل قرون بها عدة بذور، وتحتوى على العديد من العناصـر المعدنيـة والمركبات الفعالة بيولوجياً، ومن ضمنها حمض النيكوتينيك وفيتامين "ب 3" ومركبات methyl salicylate safrole ,limonene, geraniol, cinnamic acid، بالإضافة إلى المواد السكرية والبكتين والبوتاسيوم والحديد والماغنيسيوم والزنك والسيلينيوم والفسفور.

وأضاف دكتور كحيل قائلاً إن مشروب التمر الهندى له خمسة عشر فائدة صحية على الأقل، تتلخص فى الآتى:

> • التمر الهندى هو علاج مطهر، كما أنه يقلل من حرارة الجسم لمنع أو تخفيف أعراض الحمى.

> •يُستعمل فى الطبّ البديل كعلاج للمشكلات المعويةِ ومشاكل الهضمِ.

> •يُستَعملَ كعلاج مسهّل لطيف، ولذلك فإن استخدام كمية تتراوح بين ملعقة واحدة إلى ملعقتى طعام مِنْ لبِّ التمر الهندى فى المساء يُساعد فى تحسّينَ حركة الأمعاءِ.

> •له تأثير مفيدُ جداً لمُعَالَجَة اِضطراباتِ العصارة الصفراويةِ.

> •أوراق التمرِ الهندى تستعمل فى طب الأعشابِ كعلاج لحُمَّى الملاريا.

> •يُساعد فى خفض مُستَوَى الكُولِسترولِ فى الجسمِ ويُساعدُ فى الإبقاء على عضلة القلبِ بشكل صحّىِ.

> •لبِّ التمرِ الهندى المخفف يمكن أن يستعمل كغرغرة لعلاج التهابات الحنجرة.

> •أوراقِ التمرِ الهندى مفيدُة فى مُعَالَجَة اليرقانِ (الصفراء) وكذلك كعلاج للقُرَحِ.

> •يُمْكِنُ أَنْ يُساعدَ فى التخلص من الديدان فى الأطفالِ.

> •يَحْمى مِنْ نقصِ فيتامين "سى .Vitamin C.

> •تناول مشروب التمرالهندى يساعد فى الشفاء من الالتهابَات الجلدِية على المدى البعيدِ.

> •بذور التمرِ الهندى تستعمل فى القطرات الطبية كعلاج لمتلازمة جفاف العين، حيث وجد الباحثون أنها تحتوى على مادة مشابهة للmucin الموَجودَ فى العينِ، والذى يُساعدُ على حِماية وترطيب سطحَ القرنيةِ.

> •حيث إنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة، فإن التمرُ الهندى يُساعدُ على مُقاوَمة الجسم لمرض السرطانِ.

> •العصير المستخلص مِنْ زهورِ التمرِ الهندى يمكن استعماله لمُعَالَجَة البواسير.

> •التمر الهندى منقى للدم، حيث يساعد الجسم على التخلص من سمومه.

وأشار كحيل إلى أنه على الرغم من كل الفوائد الصحية السابقة، فإنه يجب الاعتدال فى تناول مشروب التمر الهندى، حيث يحتوى على سكر الفركتوز (بنسبة تقارب الـ 30%)، والذى لاينصح بتناول كميات كبيرة جدا منه، كما يجب على المرضى الذين يتناولون عقاقير بها مادة الأسبرين أو الايبوبروفين توخى الحذر، وعدم الإفراط فى مشروب التمر الهندى، حيث إنه يؤدى إلى زيادة الكمية التى يمتصها الجسم من هاتين المادتين، وبالتالى زيادة تركيزيهما فى الدم.