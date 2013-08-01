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دراسة: انخفاض الجلوكوز الشديد لدى مرضى السكرى يعرضهم لأمراض القلب

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دراسة: انخفاض الجلوكوز الشديد لدى مرضى السكرى يعرضهم لأمراض القلب دراسة: انخفاض الجلوكوز الشديد لدى مرضى السكرى يعرضهم لأمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق دولى من الباحثين باليابان والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا عن معلومات جديدة وخطيرة تهم مرضى السكر من النوع الثانى، أحد أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 315 مليون شخص على مستوى العالم.

وأشار الباحثون أن الانخفاض الشديد فى مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكر من النوع الثانى على مدار فترات طويلة يرفع خطر إصابتهم بأمراض القلب إلى الضعف، وذلك من خلال دراسات وأبحاث طويلة شملت تقييم نتائج أكثر من 900 ألف مريض.

وأكد الباحثون أننا يمكننا التغلب على هذه المشكلة عن طريق زيادة وعى المريض الطبى فيما يتعلق بالسكرى، والقياس الدورى المستمر لمستويات الجلوكوز بالدم، واستخدام الأدوية الخافضة للسكر ذات الفاعلية المتوسطة، والتى لا تؤدى إلى حدوث انخفاض كبير فى مستوياته بالدم، مضيفين أن تجنب الانخفاض الشديد فى مستويات السكر بالدم يحمى المرضى من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية " BMJ-British Medical Journal"، وذلك على الموقع الإلكترونى للمجلة فى الثلاثين من شهر يوليو الجارى.

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