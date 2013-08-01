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بالفيديو| طبيب أورام ينصح مرضى العلاج الإشعاعي على المخ بعدم الصيام

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بالفيديو| طبيب أورام ينصح مرضى العلاج الإشعاعي على المخ بعدم الصيام بالفيديو| طبيب أورام ينصح مرضى العلاج الإشعاعي على المخ بعدم الصيام

كتب : سارة سعيد الخميس 01-08-2013 17:57

يقول الدكتور محمد عبدالله طبيب علاج الأورام والأستاذ بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن المشكلة التي تواجه المريض الذي يتلقى علاجا إشعاعيا على المخ، هي الأدوية والعقاقير الطبية المصاحبة لجلسات العلاج بالأشعة، موضحا أن هناك أدوية للتحكم في التشنجات أو لتهدئة المخ أو لتوفر التغذية التي يحتاجها، وهذا المريض لا يُنصح إطلاقا بالصيام.

ويضيف الدكتور عبدالله أن العديد من الأمراض كالغدد الليمفاوية لا يُنصح المرضى بها بالصيام، لأن هذا المريض يحتاج إلى كمية كبيرة من السوائل يوميا، نظرا لتعرضه للعلاج الكيميائي، مشيرا إلى أن مرضى السرطان بصفة عامة لا يوجد ما يمنعهم من الصيام إلا في بعض الحالات التي يحددها الطبيب المعالج، لأن كل مريض يمثل حالة على حدة، ولذلك فإن قرار الصيام ليس خاصا بالمريض بل يحدده الطبيب.

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