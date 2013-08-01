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عزيزتى الحامل.. الضغوط خطر على صحة جنينك وتعرضه للسمنة والسكرى

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عزيزتى الحامل.. الضغوط خطر على صحة جنينك وتعرضه للسمنة والسكرى عزيزتى الحامل.. الضغوط خطر على صحة جنينك وتعرضه للسمنة والسكرى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز جونز هوبكنز الطبى بالولايات المتحدة الأمريكية عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن الحالة النفسية للسيدات خلال فترة الحمل وتأثير ذلك على الحالة الصحية للأجنة خلال فترات لاحقة من أعمارهم.

وأشار الباحثون أن تعرض السيدات الحوامل لموجات من الضغوط النفسية الكبيرة والقلق والتوتر خلال فترة الحمل يعرض الأجنة للإصابة مستقبلاً بزيادة الوزن وحدوث ما يسمى بـ"ضعف تحمل الجلوكوز" والعديد من المشاكل الصحية المرتبطة بحدوث خلل فى الأيض ونظام التمثيل الغذائى، وذلك من خلال تجارب وأبحاث أجريت على الفئران.

وأضاف الباحثون أن تلك الضغوط والقلق الذى تتعرض له السيدات الحوامل يرفع خطر إصابة أجنتهم مستقبلاً بمرض السمنة ومرض السكر من النوع الثانى. أحد أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 315 مليون شخص حول العالم، لافتين أن تلك النتائج ستحد من الجهود العالمية المبذولة فى محاربة تلك الأمراض المزمنة، وهو ما يجب أن تراعيه السيدات الحوامل والأشخاص فى البيئة المحيطة بها من تعرضها لتلك الضغوط المزمنة.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر العلمى السنوى الذى عقدته الجمعية المختصة بدراسة السلوك الهضمى. وذلك فى الثلاثين من شهر يوليو الماضى.

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