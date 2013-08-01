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هل اللهاية لها تأثير فى تأخر الكلام عند الأطفال؟

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هل اللهاية لها تأثير فى تأخر الكلام عند الأطفال؟ هل اللهاية لها تأثير فى تأخر الكلام عند الأطفال؟

أرسلت قارئة تقول سمعت أنه إذا أعطيت ابنى "اللهاية" فإنه سوف يتأخر فى النطق أو الكلام؟

يجيب الدكتور مجدى محسن استشارى طب الأطفال، أن استخدام الأمهات إلى اللهاية "البزازة" كإحدى وسائل الإلهاء للطفل وجعله صامتا لفترة طويلة وتريح الأم من بكاء طفلها، إلا أن أضراره تفوق ذلك كثيرا.

فبسبب استخدام الطفل اللهاية قد يسبب انتقال عدوى بعض الأمراض أو الفطريات بالإضافة إلى إمكانية سقوط تلك اللهيات على الأرض أو فى أى مكان ملوث، فمن الممكن أن تسبب له نزلات برد أو نزلة معوية بالإضافة إلى أنها تسبب مشاكل بالأسنان وتجعل الطفل يعتاد على فتح فمه وتتسبب فى تأخر الطفل فى الكلام.

ونصح مجدى إلى عدم ضرورة استخدام اللهاية ويجب أن يعتاد الطفل على مخالطة أطفال من نفس عمره، وذلك خلال عمره من سن سنة ونصف، إلى سنتين من خلال الحضانة أو الجيران، وكما أنه يجب على الأم أن تتكلم بالحروف الصحيحة أمام الطفل وألا تتعمد أن تكرار كلماته المتعثرة كى لا يعتاد الطفل على النطق الخطأ كما أن تشجيع الأم ضرورى لبث روح الجرأة فى طفلها حتى يتعود مخالطة الآخرين.

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