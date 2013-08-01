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"جى بى غبور أوتو" تطرح طرازات جديدة بنهاية 2013

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"جى بى غبور أوتو" تطرح طرازات جديدة بنهاية 2013 "جى بى غبور أوتو" تطرح طرازات جديدة بنهاية 2013

قالت ثناء عفيفى، رئيس قطاع التسويق فى شركة جى بى غبور أوتو" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه بالرغم من الأحداث السياسية الجارية والتحديات الراهنة التى تمر بها البلاد ، فإن شركة " جى بى أوتو " قد أصرت على الاستمرار فى استثمارات الشركة الحالية وأيضا المستقبلية، موضحة أنه سيتم طرح طرازات جديدة فى القريب العاجل، لتؤكد لعملائها إيمانها بأن البناء لا يتم إلا بالعطاء، وأن الشركة تؤكد على استمرار مسيرتها فى دعم الاقتصاد وتقديم أفضل الخدمات لسوق السيارات المصرى.

لذلك أطلقت شركة "جى بى غبور أوتو" شعارا جديدا للنهوض بالاقتصاد المصرى وتشغيل عجلة الإنتاج وهو "البناء لا يتم إلا بالعطاء"، كان ذلك خلال إقامة حفل السحور السنوى للشركة، وفى إطار برنامجها الاجتماعى الهادف إلى التواصل وتوطيد العلاقة فى هذا الشهر الفضيل بين شركائها والإعلاميين.

استقبل الحضور نادر غبور الرئيس التنفيذى للعمليات بالمجموعة بمصر، وفريد فاضل، رئيس قطاعات المبيعات، وثناء عفيفى، رئيس قطاع التسويق، بالإضافة إلى محمد يحيى، رئيس قطاع قطع الغيار والشاذلى مصطفى من التسويق، بالإضافة إلى العديد من الإعلاميين ولفيف من موزعى غبور المعتمدين، ومنهم مصطفى أبو طالب، أشرف عبد المنعم، صلاح الكمونى، محمد أباظة، محمد الكفراوى، هيثم أبو العلا ودكتور إبراهيم القاضى.

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