القضاء الإدارى: اليوم الحكم على بطلان بيع عمر أفندى

كتب : محمد العمدة ومحمد مجدى الخميس 01-08-2013 10:22

تحسم المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الطعن المقدم من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك عودة والبنك الأهلى المتحد، على حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط.

كانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت ببطلان عقد بيع عمر أفندى إلى جميل القنبيط، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن عقد بيع عمر أفندى كان غير متكافئ وقيمة العقد لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأصول المبيعة، وهذا الجانب يمثل خلافاً حول القيمة الأصلية للشركة.

وأكد وائل السعيد، المحامى الذى أقام دعوى البطلان، أن تأجيل نظر الطعن يعد فرصة جيدة أمام الشركة القومية للتشييد والتعمير، لتنفيذ حكم البطلان وتسلم شركة عمر أفندى، خاصة أن جميع المذكرات المقدمة فى الطعون الأربعة، كانت تطالب بتأجيل تنفيذ حكم البطلان إلى حين الفصل فى الطعن.