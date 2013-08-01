إينى تخفض هدفها للإنتاج فى عام 2013

خفضت شركة النفط الإيطالية العملاقة إينى مستوى إنتاجها المستهدف هذا العام بعد أن سجلت تراجعا فاق التوقعات فى صافى ربح الربع الثانى بلغت نسبته 55 بالمائة بسبب خسائر وحدة سايبم وتوقف الإنتاج فى ليبيا ونيجيريا.

وقالت إينى- سابع أكبر شركة طاقة فى العالم من حيث الإنتاج- إنها تتوقع أن يكون إنتاج النفط والغاز للعام كله مماثلا لإنتاج عام 2012. وكانت الشركة توقعت نمو الإنتاج عند إعلان نتائج الربع الأول.

وبلغ صافى ربح الشركة فى الربع الثانى بعد التعديل لأخذ العوامل الموسمية فى الحسبان 580 مليون يورو (770.15 مليون دولار)، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول صافى الربح إلى 683 مليون يورو.

ووصل إنتاج إينى فى الربع الثانى إلى 1.648 مليون برميل من المكافئ النفطى يوميا فى تطابق مع مستوى العام السابق إذ إن زيادة الإنتاج فى روسيا والجزائر وأنجولا ومصر قابلها توقف فى ليبيا ونيجيريا.

وقالت إينى إنها ستصرف توزيعات مؤقتة لعام 2013 بقيمة 0.55 يورو للسهم.