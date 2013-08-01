علماء يكشفون النقاب عن خلل جينى مسئول عن العيوب الخلقية للقلب

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن خللا جينيا يعد مسئولا عن أنواع كثيرة من العيوب الخلقية التى قد يولد الإنسان بها.

ويرى العلماء أن كشف النقاب عن هذا الخلل يسهم بصورة كبيرة فى تضييق الخناق على فرص حدوث هذه التشوهات والعيوب للحيلولة دون حدوثها والوقاية منها علما بان هناك أكثر من 40 ألف طفل من حديثى معرضون للإصابة بهذه التشوهات .

وكان العلماء قد عكفوا على دراسة وتحليل المئات من الجينات الوراثية المسئولة عن تحديد أنواع الخلل الوراثى المختلفة حيث تلعب عدد منها دورا هاما فى حدوث التشوهات الخلقية.

وأشارت الأبحاث إلى أن الخلل الجينى المتواجد فى جين "فوكس بى – 1" وهو عضو فى عائلة الجينات الكبيرة التى تساعد فى تنظيم الأنسجة فى جميع أنحاء الجسم يعد المسئول الأول عن التشوهات الخلقية فى القلب والرئتين والمخ.