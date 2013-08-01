"الفول السودانى".. مكسرات الفقراء يرفع المناعة ويحمى من 5 أمراض

أكد الدكتور مجدى بدران استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن المكسرات تقلل من معدلات الإصابة بمرض السكر، وأن الفول السودانى بما يحتويه من عناصر غذائية ذات فائدة كبيرة لصحة الإنسان يمكن اعتباره بديلاً شعبياً عن المكسرات "مكسرات الفقراء"، حيث يحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بألزهايمر والسرطان ويؤخر أعراض الشيخوخة.

وأوضح بدران، فى تصريح له اليوم، أن الفول السودانى فى واقع الأمر هو أهم أنواع المكسرات، حيث يحتوى على 25% من البروتينات التى تجدد ما يتلف من أنسجة الجسم، وله اثر إيجابى على رفع المناعة، وخفض نسبة الكوليسترول الضار فى الدم، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة تحمى القلب، مشيرا إلى أن الفول السودانى به مواد طبيعية تحمى من الميكروبات وتعمل كمضادات ضدها وضد السموم.

وأكد أهمية تناول الفول السودانى بقشرته الرقيقة حيث تحتوى على مضادات أكسدة، والكثير من المواد الغذائية وهو مادة خصبة واعدة لصناعة مستحضرات التجميل، مناشدا بضرورة تناول حفنه يوميا من الفول السودانى بدون ملح.

وعدد الدكتور بدران المستخلصات التى يمكن الحصول عليها من الفول السودانى، قائلا إنه يمكن الحصول على زيت منه وهو زيت نباتى يتمتع بخواص لا يتمتع بها زيت الزيتون كما يمكن استخدام دقيق الفول السودانى كبديل لدقيق القمح حيث يضاف حالياً للخبز والحلوى والحساء فى كثير من دول العالم بالإضافة إلى تصنيع الزبد منه حيث تتميز بزبد الفول السودانى بفوائد صحية كثيرة.

وأشار إلى أن المكسرات بصفة عامة غنية بالبروتين ومضادات الأكسدة ولا تزيد الوزن إذا تم تناولها بدون ملح أو تحميص وهى مثل الفاكهة غنية بالألياف وتحتوى على 6 من أهم الأملاح المعدنية للجسم.