شركة "شل" نيجيريا تؤكد خسارتها 60 ألف برميل بترول يوميا بسبب السرقة

أعلنت شركة (شل) للبترول العاملة بنيجيريا أنها تخسر 60 ألف برميل من البترول الخام يوميا؛ بسبب السرقة وإتلاف الأنابيب أثناء قيام اللصوص بعملية السرقة.

وقال العضو المنتدب للشركة موتيو سونمونو، فى تصريح صحفى،اليوم الأربعاء، إن أفضل طريقة لتحقيق طموحات الحكومة النيجيرية بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا، والحفاظ على الاحتياطى الخاص بها هو محاربة عمليات السرقة دون هوادة.

وجاءت تصريحات مسئول شل بعد ساعات من إعلان مبادرة الشفافية الصناعية بنيجيريا، أن البلاد خسرت 11 مليار دولار بين عامى 2009 و2011 بسبب سرقة البترول وإتلاف الأنابيب أثناء السرقة.

وأكد رئيس المبادرة ليدم ميتى، فى تقرير صدر فى أبوجا الثلاثاء، فقدان أكثر من 138 مليون برميل من البترول الخام فى هذه الفترة، الأمر الذى رفع حجم الخسائر إلى 11 مليار دولار.