"فول الصويا" أحدث حلول الطبيعة لعلاج مرض الإيدز

تمكن فريق من الباحثين بجامعة جورج ميسن الأمريكية من استخلاص إحدى المواد الفعالة الجديدة الواعدة، والتى أثبتت فاعليتها فى علاج مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، وتعرف هذه المادة باسم "genistein "، وهى تعمل كمثبط لأنزيم التيروسين كيناز، وتمنع التواصل بين سطح الخلايا السرطانية وأعضائها الداخلية، وهو ما يؤدى لموتها، وذلك من خلال تجارب حيوانية أجريت على الفئران.

وأكد الباحثون أن هذا المادة الجديدة قد أثبت تفوقها على العلاجات المتوفرة حالياً لعلاج المرض المناعى الخطير، فبالإضافة إلى أنها قد أثبتت فاعلية كبيرة فى تثبيط الإصابة بمرض الإيدز، إلا أن خلايا الجسم لا تُحدث مقاومة تجاهها كما يحدث مع الأدوية القديمة المستخدمة، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

ولفت الباحثون إلى أن ذلك لا يعنى أن يقوم المرضى بتناول كميات كبيرة من الصوياً لأننا لا نعرف إذا ما كانت تلك الكميات ستكافئ التركيزات المطلوبة لتثبيط الفيروس المسبب لمرض الإيدز أم لا، وهو ما ستكشف عنه المرحلة الجديدة من التجارب الإكلينيكية.

وأضافت الباحثون أنه إذا أثبتت مادة "genistein " فاعليتها من الناحية الإكلينيكية فى علاج المرضى، فمن المحتمل أن تستخدم كعلاج تكميلى بجانب الأدوية والعقاقير الأساسية المستخدمة لعلاج الإيدز.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بالمجلة العلمية "Retrovirology"، والتى صدرت فى التاسع والعشرين من شهر يوليو الجارى.