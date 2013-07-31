خطورة "سرير الموت" على طفلك الرضيع؟

سبب توقف التنفس أو "Apnoeic"، وهو توقف ضخ الهواء إلى الرئتين، يمكن أن يكون بتوقف الطفل عن التنفس، أو بانسداد فى القصبة الهوائية أو الممرات الهوائية، وفى بعض الحالات، يكون نتيجة لكل هذه العوامل.

وبهذا الصدد تقول د. نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال - قصر العينى زميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبتسرين عضو الجمعية العربية للحساسية والمناعة، إن عدم انتظام التنفس طبيعى عند الأطفال الصغار وليس له أى آثار ضارة، وذلك وفقا لدراسة قامت بها مؤسسة وفيات الرضع المفاجئ (FSSID)، إنه فى بعض الأحيان يقف التنفس لفترة أطول بسبب انخفاض مفاجئ فى أوكسجين الدم الذى يصاحبه تغيير فى لون الجلد الذى يتحول اللون الأزرق أو الأبيض. وهذه الأعراض تهدد حياة طفلك، المعروفة باسم "سرير الموت.

أشارت نهى إلى من أسباب هذا المرض، العدوى أو استنشاق القىء، وفى بعض الحالات ينسى الطفل كيفية التنفس، ومع ذلك فإن فى نصف الحالات لم يعرف السبب.

وحتى يكون الطفل منتعشا ويتنفس بطريقة سليمة، نوصى جميع الآباء بأخذ دورة فى تنشيط وإنعاش الأطفال قبل ولادة طفلهما.

سرير الموت هو الموت المفاجئ وغير المتوقع للطفل من دون سبب واضح، ففى الدول النامية الجزرية الصغيرة يكون معرفة سبب الوفاة وهو ضيق التنفس غير معروفا، لأن الطفل قد مات فعلا.

فتوضح الدكتورة وقاية الأطفال من الموت المفاجئ، منها وضع نوم الطفل يكون على ظهره، وليس جبهته أو الجانب، وكذلك عدم استخدام وسادة حتى يبلغ سنة من عمره. وتجنب التدخين، أثناء الحمل أو بعد ذلك.