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ما شروط تنفيذ عملية التلقيح الصناعى؟

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ما شروط تنفيذ عملية التلقيح الصناعى؟ ما شروط تنفيذ عملية التلقيح الصناعى؟

تتميز عملية منظار البطن الاستكشافى بقصر الوقت الذى تحتاجه المريضة للبقاء فى المستشفى بعد العملية أى يوم إلى يومين، لأن فتحات البطن المطلوبه أقل من 1سم تحت السرة وفتحتين أسفل البطن.

وهناك التلقيح الصناعى والذى يوضحه دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا: إنه يتم بإدخال حقن كمية مركزة من الحيوانات المنوية للزوج داخل الرحم للزوجة، للحث على حدوث اللقاح.

وأشار إلى إن هناك عدة شروط لنجاح عملية التلقيح الصناعى منها أن يكون شكل الرحم طبيعيا، وليس به عيوب خلقية مع ضرورة التأكد من سلامة قناة فالوب، وأنها مفتوحة حيث إن الحيوانات المنوية والأنبوب ستلقى فى أنبوب الرحم، مع ضرورة أن يكون هناك تبييض فى أحد المبيضين أو كليهما، مع ضرورة أن يكون عدد وحركة وشكل الحيوانات المنوية طبيعية.

حيث إن هناك عددا من الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من عملية التلقيح الصناعى، وهم هؤلاء الذين يعانون من وجود عائق لوصول السائل المنوى إلى عنق الرحم كذلك تستخدم لزيادة فرصة حدوث الإخصاب والحمل فى حالة قلة عدد الحيوانات المنوية وضعف حركتها أو شكلها بنسبة ضئيلة، ويضاف إلى تلك الأسباب عندما لا يكون هناك سبب للعقم وهذا يحدث لـ25 فى المائة من حالات العقم.

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