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كيف يمكنك معرفة تأخر طفلك فى النمو؟

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كيف يمكنك معرفة تأخر طفلك فى النمو؟ كيف يمكنك معرفة تأخر طفلك فى النمو؟

يوجد لدى كل أم رغبة شديدة فى متابعة نمو طفلها أولا بأول ومعرفة إن كان ينمو نموا طبيعيا أو هناك ما يؤخره، لذا يقدم دكتور شاكر عبد العزيز استشارى أمراض الأطفال بعض المعلومات لكى تقدر الأم على متابعة طفلها قائلا:

ينمو الطفل بشكل تدريجى بعد الولادة ولكن كل شهر من شهور حياته يتمتع بصفات معينة ففى الشهور الأولى يكون مستلقيا على معدته ويرفع رأس بزاوية مقدارها 45 ويحرك رأسه يمينا ويسارا، ومعظم الأطفال الطبيعيين يقبضون أيديهم بقوة أثناء النوم، وأحيانا يمصون أصابعهم بغير وعى أثناء النوم.

وعندما يبدأ فى الشعور بالجوع فإنه ينهال من البكاء وبعد شهرين من الولادة يبدأ الطفل بالضحك، وتزداد العلاقة بين الأم وجنينها ويظل الطفل مستيقظا ساعات أطول وفى هذه المرحلة فإن الطفل يكون فى حاجة مستمرة للعناية من قبل الأم ويبدأ الطفل من الشهر الرابع فى زيادة الوزن عن ذلك الوزن الذى كان عليه قبل الولادة.

وقد حاول الأطباء رصد مجموعة من الأسئلة تدرك الأم من خلالها الكشف عن تأخر نمو الطفل فهل يبدو الطفل متصلبا وعضلاته مشدودة وهل يستطيع الجلوس وإذا وضع على بطنه هل يرفع رأسه هل يقلب من بطنه إلى ظهره وهل ينظر إليك بالعين وينظر إليك ويبادلك بالنظر كل ذلك يمكنك من معرفة إن كان طفلك يعانى من التأخر أم لا.

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