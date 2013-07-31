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احذر فى رمضان تناول الكبدة واللحوم لطفل أنيميا البحر المتوسط

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احذر فى رمضان تناول الكبدة واللحوم لطفل أنيميا البحر المتوسط احذر فى رمضان تناول الكبدة واللحوم لطفل أنيميا البحر المتوسط

يجب على مريض الأنيميا بأنواعها الإفطار أول يومين فى شهر رمضان ثم بعد ذلك يصوم الأيام التالية، وتقول د. نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال - قصر العينى زميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبتسرين عضو الجمعية العربية للحساسية والمناعة يجب إن يحتوى غذاء طفل المناعة عند صيامه على التالى:

- إذا كان مصاباً (بأنيميا نقص الحديد) ففى الإفطار يجب أن يعتمد الطفل المريض بنقص الحديد على "البقوليات مثل الفول والعدس" الخضار مثل " الجرجير والملوخية والفاصوليا"، واللحوم خاصة اللحم السودانى " مسلوقاً " وتناول الكبدة سواء كبدة الدجاج أو الجاموس مسلوقة أيضاً والسمك، وضرورة البعد عن .

أما مريض أنيميا البحر الأبيض المتوسط، فأشار نهى الى انه يسمح له بالصيام مع ضرورة الإقلال من الأطعمة المحتوية على الحديد فى الإفطار والسحور مثل الكبدة واللحوم وغيرها، لأنها تعمل على زيادة نسبة الحديد فى الدم فتؤدى إلى ترسيبه فى الطحال، وبالتالى تعمل على تضخم الطحال ويتناول الخضار والفواكه مثل: الخوخ والمشمش والبلح.

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مصر 365