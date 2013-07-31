أخبار عاجلة

مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. بعد تألق كوليبالي ، رتب مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية -
رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أعراض عينك الكسولة ومدى إصابتك بها

Google+ Print
تعرف على أعراض عينك الكسولة ومدى إصابتك بها تعرف على أعراض عينك الكسولة ومدى إصابتك بها

أكد الدكتور سيد الطوخى أستاذ طب وجراحة العيون أن العين الكسولة هى عبارة عن ضعف فى البصر لإحدى العينين عن العين الأخرى، وبذلك يختزل المخ العين الضعيفة ويكون التركيز فى الرؤية على العين الأقوى لأن العين الضعيفة يحدث لها خمول مؤقت فى الخلايا فى ظل وجود العين القوية، لافتا إلى أن فى الأشخاص الطبيعيين يقوم المخ بتكوين صورة مرئية من العينين بالتساوى دون تجاهل عين على الأخرى.

وأوضح الطوخى فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن من الأعراض التى توضح الإصابة بالعين الكسولة هو عدم قدرة تركيز العينين على نفس نقطة معينة، وسقوط الجفن على نصف أو معظم العين الضعيفة التى يتجاهلها المخ، وعدم تحرك العينيين بشكل متناسق.

كما أضاف أستاذ طب وجراحة العيون أن أسباب الإصابة بالعيون الكسولة تكون نتيجة لعدم التقاء النظر عند نقطة واحدة فى الفراغ مثل الحول، فذلك ينتج عنه إرسال إشارتين مختلفتين فى المخ، ومن هنا ينصح الطبيب بمتابعة نظر الأطفال منذ ولادتهم وإذا وجد إصابة بالعيون الكسول يجب معالجتها عند 7 سنوات للطفل لأن بعد ذلك يستمر المرض مدى الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365