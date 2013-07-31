تعرف على أعراض عينك الكسولة ومدى إصابتك بها

أكد الدكتور سيد الطوخى أستاذ طب وجراحة العيون أن العين الكسولة هى عبارة عن ضعف فى البصر لإحدى العينين عن العين الأخرى، وبذلك يختزل المخ العين الضعيفة ويكون التركيز فى الرؤية على العين الأقوى لأن العين الضعيفة يحدث لها خمول مؤقت فى الخلايا فى ظل وجود العين القوية، لافتا إلى أن فى الأشخاص الطبيعيين يقوم المخ بتكوين صورة مرئية من العينين بالتساوى دون تجاهل عين على الأخرى.

وأوضح الطوخى فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن من الأعراض التى توضح الإصابة بالعين الكسولة هو عدم قدرة تركيز العينين على نفس نقطة معينة، وسقوط الجفن على نصف أو معظم العين الضعيفة التى يتجاهلها المخ، وعدم تحرك العينيين بشكل متناسق.

كما أضاف أستاذ طب وجراحة العيون أن أسباب الإصابة بالعيون الكسولة تكون نتيجة لعدم التقاء النظر عند نقطة واحدة فى الفراغ مثل الحول، فذلك ينتج عنه إرسال إشارتين مختلفتين فى المخ، ومن هنا ينصح الطبيب بمتابعة نظر الأطفال منذ ولادتهم وإذا وجد إصابة بالعيون الكسول يجب معالجتها عند 7 سنوات للطفل لأن بعد ذلك يستمر المرض مدى الحياة.