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طفل ألمانى يعيش عامين ونصف بقلب صناعى

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طفل ألمانى يعيش عامين ونصف بقلب صناعى طفل ألمانى يعيش عامين ونصف بقلب صناعى

عاش طفل فى ولاية تورينجن الألمانية بقلب صناعى لمدة عامين ونصف قبل العثور على قلب من متبرع مناسب وتركيبه له بنجاح بالمركز الألمانى للقلب فى برلين قبل شهرين. وبذلك يصبح الطفل باسكال تابارتس أصغر مريض يعيش مثل هذه الفترة متصلا بنظام ضخ خارج جسمه. ولد الطفل باسكال عام 2008 ببطين واحد، وهو ما اضطر الأطباء لربطه بجهاز لضخ الدم بحجم ثلاجة صغيرة.

وفى ضوء قصة هذا الطفل، حث والداه وأطباؤه المواطنين اليوم الأربعاء فى برلين على التبرع بالأعضاء، وذلك بعد تراجع أعداد الأعضاء المتبرعين فى ألمانيا منذ سنوات، خاصة فى الآونة الأخيرة على إثر انفضاح أمر إساءة استخدام الأعضاء المتبرع بها فى بعض المؤسسات الطبية، ومنحها لمن هم أقل استحقاقا.

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مصر 365