المعدة.. والمشروبات الغازية فى الصيام.. لا يتفقان

أرسل محمد صادق، 40 عاما، يسأل، أعانى منذ أسبوع ومع قرب انتهاء الشهر الكريم من مشكلة فى المعدة تتأرجح بين الحموضة والألم؟، علما بأننى أتناول المشروبات الغازية بشراهة تصل إلى حد الإدمان؟، فهل هذا سبب المشكلة؟.

أكد الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد، وعضو جمعيه أصدقاء الكبد بلندن، أن المريض فى هذه الحالة لا يجب أن يتغلب على مشكلات المعدة بالمسكنات أو بالمضادات للحموضة، وعدم الأخذ بالأسباب والبحث وراء ما يعانيه، ولكن بما أنه يتناول المشروبات الغازية والمليئة بالصودا بكثرة وبشراهة فإن أغلب هذه المشكلات يتضح سببها.

فعند تناول المشروبات التى تحتوى على الصودا فى شهر الصيام وبشكل غير طبيعى ومفرط وفيه عدم اعتبار لسعراتها الحرارية أو مشكلاتها وضررها البالغ على المعدة والأمعاء، فإنها تمثل ضررا صحيا عليه، فهى تؤثر على معده الشخص فى الصيام بنسبة أكبر من الأيام التى لا صوم فيها، لأن معدة الصائم حساسة ويجب الانتباه عليها وإمدادها بما يهدئها لا ما يلهبها أكثر، وتلك النوعيات من المشروبات تضعف من قدرات المعدة، وتؤثر على طبيعة الطعام الذى يتناوله الشخص بجانبها وتعمل على التعثر فى هضمه والإحساس بعدم الهدوء فى المعدة، وإنما تصيب بالتوتر أو عدم الراحة، خاصة فى الصيام وهو خطأ يقع فيه الكثيرين من محبى المياه الغازية المليئة بالصودا.