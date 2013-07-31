بنك مصر يعيد ترتيب هيكله الإداري لمعالجة الرسوب الوظيفي

كتب : اسماعيل حماد الأربعاء 31-07-2013 18:23

كشف بنك مصر عن انتهائه من إعادة ترتيب هيكله الإداري يوم الخميس الماضي، في إطار سعيه لحل مشكلة الرسوب الوظيفي، وذلك في الوقت الذي شهد اعتراض عشرات من العاملين على النظام الجديد.

وقال البنك، اليوم، إن تلك الخطوة تأتي في إطار الحرص على تفعيل أحدث النظم لتطبيقات الموارد البشرية، وذلك للوصول إلى تحفيز العاملين من خلال نظام متطور وشامل ولمعالجة أزمة الرسوب الوظيفي، حيث زادت درجات الوظائف من 7 إلى 15 درجة لمواكبة المعمول به في السوق المصرفي المحلي وهو ما يساهم في إلغاء المدد البينية للترقي وغيره من المزايا.