ما مدى خطورة توقف تدفق الهواء إلى رئتى الأطفال الرضع ؟

توقف التنفس "Apnoea" يعنى توقف تدفق الهواء إلى الرئتين، يمكن أن يكون هذا لأن الطفل توقف عن التنفس، أو بسبب انسداد فى القصبة الهوائية أوالممرات الهوائية، فى بعض الحالات، قد يكون نتيجة لمزيج من كل العوامل.

تقول د. نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال - قصر العينى زميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبتسرين عضو الجمعية العربية للحساسية والمناعة إن Apnoeic وعدم انتظام التنفس وتوقف قصير طبيعية عند الأطفال الصغار وليس لها أى آثار ضارة، وذلك وفقا لمؤسسة لدراسة وفيات الرضع المفاجئ (FSSID) والرضع فى بعض الأحيان توقف التنفس لفترة أطول ويكون انخفاض مفاجئ فى الأوكسجين فى الدم الذى يصاحبه تغيير فى لون الجلد الذى يتحول اللون الأزرق أو الأبيض.

ويمكن أن تصبح أيضا مرنا وربما خنق أو هفوة، يسمى الآن هذا تهديد حياة ولى الحدث (علتى) وتستخدم ليكون المعروفة باسم 'بالقرب من سرير الموت يغيب، الرضع قد تصبح قاسية أخرى أو موجة التحديق.

أشارت نهى إلى أنه قد تترافق مع مرض ألتيس محددة أو شرط، مثل العدوى ويمكن أيضا أن تكون مرتبطة استنشاق القىء، ومع ذلك فى حوالى نصف الحالات لم يتم العثور على السبب، فى بعض الحالات يبدو أن الطفل بطريقة ما ينسى كيفية التنفس، قد يكون بعض الأطفال الذين يعانون من التيماء غير المبررة والهجمات المتكررة.

ويجوز للطفل ضرورة تحفيز قوية والإنعاش لبدء التنفس الطبيعى، تعلم كيفية القيام به هو هذا التعقيد، وFSSID توصى جميع الآباء يأخذ دورة فى تنشيط وإنعاش قبل ولادة طفلهما.

سرير الموت هو الموت المفاجئ وغير المتوقع للطفل من دون سبب واضح، لم الأسباب الفعلية لموت المهد، أو متلازمة موت الرضيع الفجائى (الدول النامية الجزرية الصغيرة) لم تنشأ بعد. ومن غير المعروف ما إذا كان الطفل توفى بسبب توقف التنفس، أو ما إذا كان قد توقف التنفس لأن الطفل قد مات.. وضع الطفل على النوم على ظهرها، وليس جبهتها أو الجانب، ويبدو أن الحد بشكل كبير من مخاطر موت المهد، وكذلك عدم استخدام وسادة أو حتى حاف الطفل يبلغ سنة من عمره. تجنب التدخين، إما أثناء الحمل أو بعد ذلك، هو تحسن كبير على صحة الطفل وتقاسم السرير ليست فكرة جيدة.

هناك بعض التشابه بين الرضع الذين لديهم لفترات طويلة الهجمات apnoeic والرضع موت المهد. على سبيل المثال، فإنها تحدث فى الفئة العمرية نفسها، هى أكثر شيوعا فى الأولاد أكثر من الفتيات، وأكثر شيوعا فى الأطفال الخدج. وقد ثبت أن بعض الأطفال مع ألتيس أن تكون أكثر عرضة لخطر الموت المفاجئ. ومع ذلك، وجدت دراسة بريطانية مؤخرا أن أقل من 4 ٪ من الأطفال موت المهد لديها تاريخ من انقطاع النفس.

ويمكن للأطفال الذين يعيشون IVH، ولا سيما الحالات الحادة أوتلك التى تستمر فى تطوير موه الرأس، يعانون العجز الأعصاب، مثل الشلل الدماغى، ونتيجة لذلك. تم العثور على أولئك الذين يعانون من أبسط أشكال شرط أن يعانى أى إعاقات النموالعصبى كبيرة، ولكن أولئك الذين لديهم درجات أشد وأكثر بكثير من المرجح أن تتأثر.