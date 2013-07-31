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ديلى تليجراف: خلايا جذعية من البول البشرى لإعادة بناء الأسنان المفقودة

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ديلى تليجراف: خلايا جذعية من البول البشرى لإعادة بناء الأسنان المفقودة ديلى تليجراف: خلايا جذعية من البول البشرى لإعادة بناء الأسنان المفقودة

أكد علماء توصلهم إلى إمكانية استخلاص خلايا جذعية من "البول" يمكن أن تسمح بإعادة بناء الأسنان المفقودة.

وأوضحت صحيفة الديلى تليجراف فى تقرر لها أن البحوث السابقة أثبتت إمكانية الحصول على خلايا جذعية محفزة من عينات من البول البشرى، وأضافت أن دراسة حديثة نشرت فى مجلة "تجدد الخلايا" كشفت عن كيفية القدرة على استخدام هذه الخلايا لنمو هياكل تشبه أسنان الإنسان فى نماذج الفئران.

وأشار العلماء إلى أن هذه الأسنان المتجددة تحتوى على المينا مع عناصر تشبه خلايا المنشأ البشرية، وتحتوى خصائص توجد فى الأسنان البشرية العادية، لذا فإن هذا النوع من الخلايا الجذعية يمكن أن يكون مصدرا مرشحا لخلايا تعمل كبذور لأنسجة الأسنان البشرية.

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مصر 365