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تعرف على العوامل النفسية والجسدية وراء سرعة القذف

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تعرف على العوامل النفسية والجسدية وراء سرعة القذف تعرف على العوامل النفسية والجسدية وراء سرعة القذف

أرسل قارئ يقول أنا شاب متزوج حديثا لاحظت أنه عند تقبيل زوجتى ومداعبتها يحدث القذف، فما العلاج المناسب لتلك الحالة مع العلم أنه ليست لى خبرة كبيرة أنا أو زوجتى بهذه الأمور؟

يجيب الدكتور عبد العزيز عطا الله استشارى الجراحة العامة أنه قد يكون هناك عدة أسباب تسبب أن حدوث القذف سريعا، منها أن يكون الرجل فى حالة إثارة جنسيه شديدة، وتكون المداعبات الزوجية قوية بين الزوجين قد يحدث القذف السريع، وفى تلك الحالة حاول أن تقلل المداعبة وأن تبدأ فى الإيلاج وبعد فترة ستهدأ الإثارة، ومن ثم تعود لطبيعتك كما يجب عليك ممارسة هوايات تشغل تفكيرك عن الجنس بصورة مستمرة.

وأضاف عطا الله أن بعض الشباب لا يستطيعون السيطرة على إثارتهم الجنسية، وخاصة فى بداية الزواج وتصل الإثارة إلى قمتها ومنها إلى القذف السريع، ولكن تلك المشكلة ستختفى مع مرور الوقت والتعود لكن إذا استمرت تلك الحالة بعد مرور ثلاثة أشهر، يجب أن تذهب إلى طبيب مختص للعلاج.

كما أن هناك بعض الأسباب النفسية التى قد تسبب ، ومنها القلق الذى يعتبر العامل المشترك بين جميع حالات الخلل الجنسى، فالقلق من الفضل ليلة الزفاف قد يسبب عبء نفسى مما يسبب مشكلة القذف السريع.

كما أن الثقافة الجنسية الغير سليمة قد تكون سبب ف حدوث القذف السريع الناجم، وهذه المشكلة هى الأكثر شيوعا عند الشباب.

وأشار عطا الله أن حدوث حالة القذف السريع قد تكون نتيجة لوجود اضطرابات فى الشخصية كالإصابة بمرض الصرع أو بعض الأمراض النفسية الشديدة ففى هذه الحالة نلاحظ أن الشخص يقذف بسرعة مثلما يتحدث ويأكل ويمشى بسرعة .

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