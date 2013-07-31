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طبيب: الفول السوداني "مكسرات الفقراء" يرفع المناعة ويحمي من 5 أمراض

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طبيب: الفول السوداني "مكسرات الفقراء" يرفع المناعة ويحمي من 5 أمراض طبيب: الفول السوداني "مكسرات الفقراء" يرفع المناعة ويحمي من 5 أمراض

كتب : أ ش أ الأربعاء 31-07-2013 12:02

أكد الدكتور مجدي بدران استشاري الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن الدراسات العلمية الحديثة، أثبتت أن المكسرات تقلل من معدلات الاصابة بمرض السكر، وأن الفول السوداني بما يحتويه من عناصر غذائية ذات فائدة كبيرة لصحة الإنسان يمكن اعتباره بديل شعبي عن المكسرات "مكسرات الفقراء" حيث يحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بالزهايمر والسرطان ويؤخر أعراض الشيخوخة.

وأوضح بدران، أن الفول السوداني في واقع الأمر هو أهم أنواع المكسرات حيث يحتوى على 25% من البروتينات التي تجدد ما يتلف من أنسجة الجسم، وله أثر إيجابي على رفع المناعة، وخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم بالإضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة تحمي القلب، مشيرًا إلى أن الفول السوداني به مواد طبيعية تحمي من الميكروبات وتعمل كمضادات ضدها وضد السموم.

وأكد أهمية تناول الفول السوداني بقشرته الرقيقة حيث تحتوى على مضادات أكسدة ، والكثير من المواد الغذائية وهو مادة خصبة واعدة لصناعة مستحضرات التجميل، مناشدا بضرورة تناول حفنه يوميا من الفول السودانى بدون ملح.

وعدد الدكتور بدران المستخلصات التى يمكن الحصول عليها من الفول السوداني، قائلا إنه يمكن الحصول على زيت منه وهو زيت نباتي يتمتع بخواص لا يتمتع بها زيت الزيتون كما يمكن استخدام دقيق الفول السوداني كبديل لدقيق القمح حيث يضاف حاليا للخبز والحلوى والحساء في كثير من دول العالم بالإضافة إلى تصنيع الزبد منه حيث تتميز بزبد الفول السوداني بفوائد صحية كثيرة.

وأشار إلى أن المكسرات بصفة عامة غنية بالبروتين ومضادات الأكسدة ولا تزيد الوزن إذا تم تناولها بدون ملح أو تحميص وهي مثل الفاكهة غنية بالالياف وتحتوى على 6 من أهم الأملاح المعدنية للجسم .

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