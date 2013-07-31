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"البترول" تبحث السماح لشركات أجنبية بتصدير نفط خام لسداد متأخرات حكومية

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"البترول" تبحث السماح لشركات أجنبية بتصدير نفط خام لسداد متأخرات حكومية "البترول" تبحث السماح لشركات أجنبية بتصدير نفط خام لسداد متأخرات حكومية

كتب : الأناضول منذ 11 دقيقة

قال شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تبحث السماح للشركات الأجنبية بتصدير شحنات من الزيت الخام للحصول على مستحقاتها المتأخرة لدى .

وأضاف إسماعيل، أن السماح بتصدير الشركاء الأجانب لشحنات خام، يأتي ضمن خيارين للوزارة لسداد مستحقات الشركاء ومساعدتهم على زيادة الإنتاج.

وتبلغ مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة نحو 5.4 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي، حسب وزير البترول.

وقال إسماعيل: "رغم حاجة البلاد لشحنات الزيت الخام لتكريرها في المعامل المحلية، إلا أنه الخيار المتاح لنا حاليا لتعويض شركات البترول العالمية عن استثماراتها وإنفاقها في مجال البحث عن الزيت والغاز".

وأضاف أن الخيار الثاني، يعتمد على سداد المستحقات الفورية للشركاء الأجانب وعدم تأجيلها بما لا يسمح بتراكمها على الهيئة العامة للبترول.

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