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مدير الحاصلات بـ«التموين»: مخزون القمح ينفد بعد 50 يوماً بسبب قرار «عودة»

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مدير الحاصلات بـ«التموين»: مخزون القمح ينفد بعد 50 يوماً بسبب قرار «عودة» مدير الحاصلات بـ«التموين»: مخزون القمح ينفد بعد 50 يوماً بسبب قرار «عودة»
«كامل»: الأرصدة نفدت بالفعل فى 3 محافظات.. ونحتاج لاستيراد 6 ملايين طن قمح

كتب : وائل سعد منذ 12 دقيقة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة جديدة لشراء من 55 إلى 60 ألف طن من القمح الناعم القابل للطحن لفترتى شحن من 11 إلى 20 سبتمبر المقبل. وقال هشام كامل، مدير إدارة الحاصلات الزراعية بوزارة ، إن فى حاجة لاستيراد 6 ملايين طن من القمح حتى انتهاء السنة المالية الجديدة لسد احتياجات البلاد، لافتاً إلى أن قرار باسم عودة وزير التموين السابق، بوقف الاستيراد، الذى استمر 120 يوماً، أحدث فجوة غذائية كبيرة، لذلك لجأت هيئة السلع التموينية بعد رحيل الوزير السابق إلى فتح باب الاستيراد وبكميات غير محددة للوفاء باحتياجات البلاد.

وأوضح كامل: لم يتبق سوى 50 يوماً فقط وينفد محصول القمح المحلى البالغ 6 ملايين طن، بسبب زيادة عمليات طحن المحصول المحلى بنسبة 75% والمستورد بنسبة 25%. وكشف مدير إدارة الحاصلات عن نفاد 75% من أرصدة القمح فى محافظة الشرقية، أكبر المحافظات الموردة للمحصول هذا العام، ونفاد 95% من المحصول فى سوهاج، و89% فى القليوبية، و98% فى قنا، ولم يتبق سوى 808 آلاف طن فى بنك التنمية والائتمان الزراعى.

يشار إلى أن مصر «أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم» كانت مهددة بالتعرض لأزمة فى مخزونها الاستراتيجى من القمح، بعد قرار الدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، بوقف استيراد القمح من الخارج بدعوى أن محصول هذا العام سيكون وفيراً ويحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة 60%، وهو ما ثبت عدم صحته عملياً.

وأوقف الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين الجديد، قرار الوزير السابق، وأمر باستئناف استيراد الأقماح بكميات غير محددة لتجنيب البلاد خطر نفاد الرصيد.

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