الدولار مستقر قبيل بيان البنك المركزى والأسترالى يتراجع

استقر الدولار مقابل سلة عملات اليوم الأربعاء، وسط حذر المستثمرين قبيل إعلان نتائج اجتماع لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) قد تشمل نبرة داعمة للتيسير النقدى.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية وسجل 81.856.

ويصدر بيان مجلس الاحتياطى فى الساعة 1800 بتوقيت جرينتش لكن رئيسه بن برنانكى لن يعقد مؤتمرا صحفيا.

ويقول بعض المحللين إن بيان سياسة المجلس قد يعيد التأكيد على أن أى تقليص لمشتريات البنك البالغة 85 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المعززة برهون عقارية سيتوقف على توقعات الاقتصاد.

وتصدر بيانات الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة فى وقت لاحق اليوم ومن المتوقع أن تظهر نموا سنويا لا يزيد على واحد بالمائة فى الربع الثانى من العام مما لا يشى بتعاف سريع.

وتراجع اليورو 0.1 بالمائة إلى 1.3255 دولار ليظل دون أعلى مستوى فى ستة أسابيع الذى سجله يوم الثلاثاء عندما اقترب من 1.3302 دولار على منصة التداول إى.بى.اس.

وهبط الدولار 0.2 بالمائة إلى 97.85 ين مقتربا من أقل سعر فى شهر عند 97.635 ين الذى سجله يوم الاثنين.

ونزل الدولار الأسترالى 0.4 بالمائة إلى 0.9034 دولار أمريكى غير بعيد بذلك عن أدنى مستوى فى 34 شهرا عندما نزل عن 90 سنتا منذ بضعة أسابيع.

وهبطت العملة الأسترالية مقابل اليورو أيضا وسجلت أقل سعر فى ثلاث سنوات عند 1.4711 دولار أسترالى لليورو فى وقت سابق اليوم.