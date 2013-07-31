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تراجع حدة الركود فى أسبانيا فى الربع الثانى

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تراجع حدة الركود فى أسبانيا فى الربع الثانى تراجع حدة الركود فى أسبانيا فى الربع الثانى

قال مكتب الإحصاء الإسبانى "إينى" إن الاقتصاد الأسبانى سجل انكماشا بنسبة 0.1% فى الربع الثانى من هذا العام، مقارنة بالربع السابق عليه، ليسجل تحسنا بالمقارنة مع انكماش نسبته 0.5% فى الربع الأول.

وعلى أساس سنوى، تراجع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.7% مقابل 2% فى الربع الأول، وعزا مكتب الإحصاء التحسن إلى ارتفاع الصادرات، وليس للطلب المحلى.

ويشهد الاقتصاد الأسبانى الآن ركودا للربع الثامن على التوالى، لكن وتيرة الركود بدأت تتباطأ هذا العام، ما شجع على أن تتوقع بزواله قريبا. من ناحية أخرى وصلت البطالة إلى 27%..

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مصر 365

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