أسباب انخفاض كثافة العظام عند السيدات

يقول الدكتور حسين إبراهيم استشارى أمراض العظام، إن بعض السيدات قد يعانين من هشاشة العظام أو انخفاض فى كثافة العظام، على الرغم من أنهم لم يبلغن سن اليأس بعد (وهى سن انقطاع الطمث عن المرأة وتختلف من سيدة إلى أخرى).

وأكد إبراهيم أن هناك عدة أسباب قد تكون السبب فى هشاشة العظام بخلاف انقطاع الطمث، فعلى الرغم من أن مستويات الإستروجين تنخفض فى تلك المرحلة انقطاع الطمث، مما يزيد من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام.

إلا أن هناك عوامل أخرى قد تسبب هشاشة العظام ومنها عامل الوراثى اضطرابات الطعام والإصابة بأمراض ببعض الأمراض، كالربو والحصول على أدوية تساعد على أذية للعظام، بالإضافة إلى وجود نقص فى الكالسيوم أو فيتامين (د).

وأضاف إبراهيم أن مرض هشاشة العظام مرض قابل للوقاية وأن سلوكيات الأفراد، يجب أن تبدأ فى سن مبكرة فالحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين (د) فى مرحلتى الطفولة والمراهقة يقلل من احتمالية الإصابة بمرض هشاشة العظام.

كما أن اتباع نظام غذائى متوازن ويجب أن يحتوى على كميات كافية من الكالسيوم، كما أن اتباع العادات صحية مثل ممارسة الرياضة وتجنب التدخين، يقلل من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام.

أما عن علاج هشاشة العظام باستخدام الأدوية الكيميائية أن الأدوية لا تجدى نفعاً مع كل المرضى، وإنما يعتمد اختيار الدواء المناسب للمصاب على عدة عوامل، منها الصحة العامة للمصاب وعمره ودرجة هشاشة العظام، لذلك فقد يحتاج الطبيب إلى تجربة أكثر من دواء حتى يصل إلى ما يناسب للمصاب.