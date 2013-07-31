ارتفاع أرباح موبيليس الجزائرية للهاتف المحمول إلى أكثر من 192 مليون دولار

ارتفعت أرباح شركة موبيليس للهاتف المحمول المملوكة للحكومة الجزائرية فى النصف الأول من العام الجارى، بنسبة 39% إلى 192 مليون دولار (2ر14 مليار دينار جزائرى).

وكشف ساعد دامة الرئيس التنفيذى لشركة موبيليس فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن استثمارات الشركة ارتفعت بنسبة 25% إلى 100 مليون دولار وهو رقم مرشح للارتفاع بعد دخول تقنيات الجيل الثالث الخدمة قريبا.

وارتفع عدد مشتركى موبيليس إلى 11 مليونا و400 ألف مشترك، منهم مليون و140 ألف مشترك فى نظام اشتراك الفاتورة، لتتقدم على منافسيها "جازى" و"نجمة" فى هذا النوع من الاشتراك.