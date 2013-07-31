اكتشاف 372 حالة إصابة بـسايكلوسبورا المعوى فى 16 ولاية أمريكية

قالت السلطات الصحية الأمريكية أمس الثلاثاء أن مرضا معويا يسببه طفيل سايكلوسبورا المجهرى أصاب 372 شخصا فى 16 ولاية أمريكية منذ حزيران/يونيو الماضى.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 21 شخصا على الأقل من الذين أصيبوا بطفيل سايكلوسبورا قد نقلوا إلى المستشفى فى ثلاث من الولايات الـ16 التى اكتشفت فيها الإصابات.

وترتبط الإصابات بتناول السلاطة الملوثة،بحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية دون أن توضح شركة الطعام المسئولة عن المنتج وتم الإبلاغ عن نحو ثلثى الحالات فى ولايتى أيوا ونبراسكا.

وقال مسئول السلامة الغذائية فى أيوا ستيفن ماندرناتش أن "الدليل يشير إلى أن مزيج سلاطة يحتوى على الخس والجزر والكرنب الأحمر هو مصدر الإصابات التى تم الإبلاغ عنها فى أيوا ونبراسكا".

وبدأت إدارة الغذاء والدواء بالتحقيق فى تحديد مصدر المكونات فى مزيج السلاطة يشار إلى أن "سايكلوسبورا" هو من الأمراض المعوية التى تنتقل عند دخول البراز فى الغذاء أو إمدادات المياه. ويتسبب المرض فى الإسهال ويعالج بالمضادات الحيوية. ومن بين الأعراض أيضا الانتفاخ وتقلصات المعدة والقىء وآلام فى العضلات وحمى غير شديدة.