أطباء: الطفل يختار أصدقاءه قبل أن يتكلم

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، أن الطفل وقبل أن يتم السنة الأولى يمكن لنفسيته ودوافعه النفسية أن تجعله يتخذ قرارات مهمة، ولا يعنى ذلك أن الطفل مسير ولا يمكنه الاختيار ويحاول تقليد أفعال من يراهم فقط فالطفل يولد بالقدرة على الاختيار.

والطفل قبل أن يتم عامه الأول يريد أن يبحث عن صديق له لدوافعه الطبيعية الغريزية التى تجنح إلى الالتقاء مع الغير وعدم تهديده بالوحدة، وعندما تتاح له الفرصة يقوم باختيار الصديق المناسب بأن يجد بعض الأطفال فى محيطه يقوم باختيار الصديق الذى يراه من وجهه نظره يتوافق معه ويتواصل معه دون أن يكون الاثنان قد تخطيا عامهما الأول ويتواصلان بالإشارات والإيماءات.

فالطفل منذ الولادة يفرق بين كرهه وحبه لشىء أو لشخص أو لوضع ما، وتختلف عبر الأيام طرق التعبير ولكن ما لا يمكن الشك فيه هو أن الطفل يمكنه الاختيار ورفض هذا وقبول ذاك منذ أول يوم له فى الحياة، ولكن قدرة الطفل على أن يفرق بين الخطأ والصواب ضئيلة جدا بالنسبة إلى عمره ولكن قدرته على رفض هذا وذاك وقبول هذا وذاك من قدراته الطبيعية التى يولد بها.