البصل والثوم والكرنب ينفر الطفل من الرضاعة

يقوم الطفل خلال المراحل الأولى من حياته بالتجشئة حيث يرجع كمية كبيرة من اللبن بعد عملية الرضاعة ولكن كثيرا من الأمهات لا تستطيع تفسير ذلك إلا أن تفسير هذا الأمر يتم لقيامه بإخراج الهواء الذى دخل معدته مع اللبن لذا فإن هذا الأمر علاجه يتمثل فى كما يوضح دكتور إكرام لطفى إستشارى أمراض الأطفال قائلا: إن حمل الطفل فوق الكتف والطرق الخفيف على ظهره أواستلقاء الطفل على ركبتك بحيث تكون معدته إلى الأسفل يعالج تلك المشكلة، كما يجب على الأم أن تضع قطعة قماش بجوار الطفل وقد يكون خروج الحليب من الفم دليل على أن الطفل قد شبع تماما.

> ويؤكد لطفى أن الطفل إذا كان ينام نوما قلقا ولا يزداد وزنه ودوما ما يشعر بالقلق والاضطراب فقد يكون لبنك غير كاف بالنسبة له وعليك تجنب بعض الأطعمة التى تجعل اللبن رائحته منفرة للطفل كالبصل والثوم والكرنب وإذا كان اللبن قليل فعليك الاهتمام بالتغذية حتى يمكنك تعويض الطفل عما يخسره والتغذية المكملة هى تلك التى تقدم للطفل بجانب الرضاعة ولا يجب إعطاء الطفل الرضعة كلما بكى حيث من الممكن أن يكون البكاء بسبب آخر غير الجوع كما أن تعود الطفل شيئا فشيئا على الرضاعة يجعله يستفيد بشكل أكثر من اللبن مع ضرورة أن تحرص الأم على نظافة ثديها.