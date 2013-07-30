أفانجاردكو الأوكرانية ترفع صادراتها من البيض فى النصف الأول

ذكرت شركة أفانجاردكو أكبر مصدر للبيض فى أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت الصادرات بنسبة 56.3% سنويا فى النصف الأول من العام الجارى إلى 241 مليون بيضة بفضل زيادة الطلب من عملاء فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت الشركة، إن مبيعات للعراق ساهمت فى زيادة الصادرات فضلا عن إطلاق أنشطتها فى غينيا بيساو، وتابعت أنها تعتزم زيادة الصادرات لأفريقيا، كما تجرى مفاوضات مع شركاء فى البحرين وقطر وساحل العاج.

وفى وقت سابق من العام الجارى أعلنت الشركة أن صافى الربح فى النصف الأول نزل 16% بعد وقف الصادرات لسوريا وانخفاض الأسعار المحلية.. ولم تذكر الشركة النتائج المالية للربع الثانى.