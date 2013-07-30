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بدء الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين سول وبكين وطوكيو

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بدء الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين سول وبكين وطوكيو بدء الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين سول وبكين وطوكيو

بدأت الجولة الثانية من المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان، اليوم الثلاثاء، فى شانغهاى بالصين، وتستمر هذه الجولة أربعة أيام.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن المحادثات يشارك فيها من الجانب الكورى وزير التجارة، أو تيه هى، الذى يترأس الوفد الكورى الجنوبى ومسئولون من وزارات المالية والخارجية والزراعة وغيرها، ويحضر عن الجانب الصينى مساعد وزير التجارة الصينى، يو جيان هوا، وعن الجانب اليابانى نائبة وزير الخارجية اليابانى، ناكامينى، بصفتهما رئيسا فى كلا الوفدين.

وكانت الجولة الأولى قد تناولت القضايا المختلفة لإجراء المفاوضات مثل المبادئ الأساسية لها وغيرها وقد عقدت سول وبكين وطوكيو اجتماع وزراء التجارة فى نوفمبر العام الماضى فى كمبوديا، وأعلنت عن بدء المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث وتجرى المفاوضات فى الوقت الحالى، ولكن من المتوقع أن تواجه صعوبات بسبب فجوة التنمية بين الدول الثلاث والخلافات بشأن الصناعات الحساسة وغيرها.

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