الدولار ينخفض 3 قروش والسوق السوداء تتراجع بعد شهر من عزل "مرسي"

كتب : إسماعيل حماد الثلاثاء 30-07-2013 16:24

شهدت سوق تداول النقد الأجنبي تحسن أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية وفي مقدمتها الدولار خلال يوليو، أول شهر يمر على عزل "مرسي"، حيث أسفرت تعاملات سوق الصرف عن انخفاض الدولار في البنوك وشركات الصرافة بنحو 3 قروش ليتراجع من مستوى 706 قروش إلى 703.1 قرش للبيع.

ورصدت "الوطن" تذبذبا في سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" خلال الآونة الأخيرة وذلك لتعرضها لموجات متلاحقة من التغيرات أمام الدولار في السوق العالمية إلى أن سجل خلال تعاملات أمس 956 قرش للبيع.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 710 قرشا للبيع بزيادة 7 قروش فقط عن سعر السوق الرسمية، وهو مؤشر على تحسن أداء سوق الصرف وذلك بعد أن كان الدولار بلغ 765 قرش في السوق السوداء قبل 30 يونيو بسبب المضاربات.

وقال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، إن هناك تحسنا ملحوظا في أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية لأسباب منها تحسن المناخ العام ووجود تفاؤل نحو المستقبل منذ 30 يونيو إلى جانب الإدارة الحكيمة من قبل البنك المركزي للسياسة النقدية.

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن السوق السوداء في طريقها للتلاشي مؤكدا أن عودة العمل والإنتاج في ظل مزيد من الاستقرار والأمن سيتزايد تحسن أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأشار إلى المساعدات العربية الأخيرة والتي تقدر بـ 12 مليار دولار وتسلمت مصر منها 5 مليارات دولار حتى الآن، فذلك يساهم بقوة في تحسن أوضاع الاحتياطي التقدي.