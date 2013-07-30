الأسباب الطبية لمعاناة الأرقام والعد والحساب والنقود

أرسلت قارئة تسأل، لماذا أعانى منذ الصغر من مشكلة فى الأعداد وحساب النقود وغيرها؟

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة، أن الكثير منا يعانى من مشكلات مع الأرقام والتعامل مع كل ما هو حسابى أو يخص الأعداد وكثيرا من هؤلاء كان يعانى فى الطفولة ومراحل الدراسة المختلفة مشكلة كبيرة مع مادة الحساب أو الإحصائيات أو الهندسة وأى مواد تعتمد على الأرقام والعمليات الحسابية.

أغلب المشكلات الحسابية التى تقابل معظمنا منذ الطفولة فى المدرسة وفى المواد الدراسية التى تعتمد على الإحصاء والأعداد والأرقام، حتى العمليات الحسابية العادية يوميا كباقى النقود أو القيام بعد مجموعة من الأشياء، وهى مشكلة من الشائع أن يرجع العلماء والباحثين سببها إلى الخلل العقلى أو قدرات الذكاء أو طريقة فهم ودرجة استيعاب الفرد منذ الطفولة وعدم تنمية هذا الأمر منذ الصغر.

ولكن هناك أسباب اضطرابية سلوكية نفسية قد تؤثر على قدرة الإنسان على العد والتعامل مع الأرقام والحسابات، وهى عوامل عاطفية ترتبط بمدى استقراره العاطفى فى حياته بشكل عام، وكذلك أسباب اجتماعية تعتمد على درجة هدوئه الاجتماعى الذى يعيش فيه، وأخرى تعتمد على نفسيته فى حياته التعليمية والأكاديمية من حيث مستواه التعليمى ودرجة تأثير هذا الأمر على قدرته العقلية على القيام بالعمليات الحسابية.