أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الأسباب الطبية لمعاناة الأرقام والعد والحساب والنقود

Google+ Print
الأسباب الطبية لمعاناة الأرقام والعد والحساب والنقود الأسباب الطبية لمعاناة الأرقام والعد والحساب والنقود

أرسلت قارئة تسأل، لماذا أعانى منذ الصغر من مشكلة فى الأعداد وحساب النقود وغيرها؟

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة، أن الكثير منا يعانى من مشكلات مع الأرقام والتعامل مع كل ما هو حسابى أو يخص الأعداد وكثيرا من هؤلاء كان يعانى فى الطفولة ومراحل الدراسة المختلفة مشكلة كبيرة مع مادة الحساب أو الإحصائيات أو الهندسة وأى مواد تعتمد على الأرقام والعمليات الحسابية.

أغلب المشكلات الحسابية التى تقابل معظمنا منذ الطفولة فى المدرسة وفى المواد الدراسية التى تعتمد على الإحصاء والأعداد والأرقام، حتى العمليات الحسابية العادية يوميا كباقى النقود أو القيام بعد مجموعة من الأشياء، وهى مشكلة من الشائع أن يرجع العلماء والباحثين سببها إلى الخلل العقلى أو قدرات الذكاء أو طريقة فهم ودرجة استيعاب الفرد منذ الطفولة وعدم تنمية هذا الأمر منذ الصغر.

ولكن هناك أسباب اضطرابية سلوكية نفسية قد تؤثر على قدرة الإنسان على العد والتعامل مع الأرقام والحسابات، وهى عوامل عاطفية ترتبط بمدى استقراره العاطفى فى حياته بشكل عام، وكذلك أسباب اجتماعية تعتمد على درجة هدوئه الاجتماعى الذى يعيش فيه، وأخرى تعتمد على نفسيته فى حياته التعليمية والأكاديمية من حيث مستواه التعليمى ودرجة تأثير هذا الأمر على قدرته العقلية على القيام بالعمليات الحسابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365