وزير التخطيط:نحتاج لتقييم الموقف الاقتصادى..ولا نية لزيادة أسعار البنزين

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى إعادة تقييم للموقف الاقتصادى فى البلاد، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف وضع خطة عاجلة لإصلاح الخلل الهيكلى فى اقتصاد البلاد، وتحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها المواطن، وتسهم فى حل مشاكله العاجلة.

وأشار العربى إلى أنه لا نية لزيادة أسعار البنزين، وأن الحكومة الحالية أو حكومة الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول لم تفكر فى زيادة أسعار البنزين، ولكن ما يتم الاتفاق عليه هو تحديد الحصص واحتياجات كل مواطن وليس زيادة فى الأسعار.

وأضاف العربى: "لا أستطيع أن أحدد الآن مدى تأثر الاقتصاد المصرى"، مؤكدا أن الأهم هو وضع عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك خطة عاجلة لحل المشاكل الملحة، والسيطرة على الأسعار، وتحسين جودة الخدمات.

وقال العربى: إن مصر غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، ولكن هناك سوء إدارة وفشلا للحكومات فى إدارة تلك الموارد، ما أدى إلى الوضع الاقتصادى والاجتماعى الذى تعانى منه مصر حاليا.