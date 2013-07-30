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ارتفاع أرباح إديسون فى النصف الأول بفضل مراجعة عقود غاز

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ارتفاع أرباح إديسون فى النصف الأول بفضل مراجعة عقود غاز ارتفاع أرباح إديسون فى النصف الأول بفضل مراجعة عقود غاز

أوردت شركة المرافق الإيطالية إديسون، اليوم الثلاثاء، أن أرباح النصف الأول ارتفعت لأكثر من مثليها بفضل أنشطة قطاع الكهرباء القوية، ونتيجة إيجابية لإجراءات تحكيم خاصة بعقد غاز.

وقالت إديسون، إن الأرباح بعد حساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين فى ستة أشهر بنهاية يونيو بلغت 670 مليون يورو (888 مليون دولار) ارتفاعا من 301 مليون قبل عام، فى حين زادت الإيرادات 7.6 بالمائة إلى 6.25 مليار يورو.

وذكرت الشركة أنها اختتمت بنجاح إجراءات تحكيم لمراجعة عقود شراء الغاز من الجزائر، وأنها أبرمت صفقات جديدة لإمدادات من الجزائر وقطر فى يوليو.

وأضافت الشركة المملوكة لمجموعة الطاقة الفرنسية إى.دى.أف فى بيان "بفضل الأثر الإيجابى لمراجعة عقود الغاز والأداء الإيجابى لأنشطة الطاقة الكهربائية تتوقع إديسون أرباحا قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين تبلغ نحو مليار يورو فى 2013"، مقارنة بـ1.1 مليار يورو فى 2012.

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مصر 365

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