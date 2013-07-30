أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

النظافة الشخصية السبب الرئيسى فى الوقاية من داء العليقى

Google+ Print
النظافة الشخصية السبب الرئيسى فى الوقاية من داء العليقى النظافة الشخصية السبب الرئيسى فى الوقاية من داء العليقى

الاهتمام بالنظافة الشخصية هو سر الوقاية من مختلف الأمراض الجلدية ومن بينها ما يعرف بالداء العليقى.

وهذا ما أظهرته دراسة حديثة حيث ذكرت أن الداء العليقى أحد الأمراض الجلدية المنشرة فى أكثر من 46 بلدا، وينتشر المرض فى المناطق الحارة والرطبة.

ويعتبر الداء العليقى مرض جلدى منسى تسببه جرثومة لولبية، وينتشر فى المناطق المدارية.

وهو عبارة عن عدوى مزمنة غير مميتة تسببها اللولبية الرقيقة، التى تعد نوعا فرعيا من اللولبية الشاحبة.

وينتشر المرض أساساً فى المجتمعات المحلية الفقيرة التى تعيش فى المناطق المدارية الدافئة والرطبة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وغرب المحيط الهادى.

وعن طرق العدوى بينت الدراسة أن الداء العليقى ينتقل أساسا من خلال التماس المباشر مع جلد الشخص الذى يحمل العدوى.

ويشكل الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عاماً نحو 75% من مجموع المصابين بالمرض .

وتبلغ نسبة الإصابات ذروتها لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات، ويصيب المرض الذكور والإناث سواء بسواء.

ويسهم التكدس وعدم الالتزام بمبادئ النظافة الشخصية ونقص وسائل الوقاية لمنع انتشار المرض، ويمكن أن يتسبب المرض، إذا لم يعالج، فى حدوث تشوهات مزمنة وحالات من العجز.

ويكفى إعطاء حقنة وحده من البنسلين أو الأزيتروميسين لضمان الشفاء من المرض والتخلص من الداء العليقى .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365