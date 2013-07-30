اتفاق فرنسا وماليزيا على تعزيز التعاون التجارى

اتفق رئيس وزراء فرنسا جان مارك أيرولت ونظيره الماليزى نجيب عبد الرزاق، على العمل من أجل تعزيز التعاون التجارى الثنائى، وخاصة فى مجالات النقل والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية.

وقال نجيب عقب اجتماعه مع أيرولت فى العاصمة الماليزية كوالالمبور: "نحن نتطلع إلى استقبال المزيد من الشركات الفرنسية فى ماليزيا".

وأكد أيرولت لنجيب أن حكومته لن تؤيد جهود بعض النواب الفرنسيين لفرض تعريقات جمركية مرتفعة على واردات زيت النخيل.

يشار إلى أن هذه هى أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء فرنسى لماليزيا خلال أكثر من 30 عاما، حيث كانت الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس الوزراء الأسبق بيير موروا، عام 1982.