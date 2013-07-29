مواطنو بنى سويف سعداء بعد أنباء عن عودة عابدين محافظا للإقليم

أبدى مواطنو بنى سويف سعادتهم فور تردد أنباء عن تعيين اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق محافظاً لبنى سويف ضمن حركة المحافظين الجديدة المقرر صدورها قريباً، وقبوله المنصب رغم إعتذاره عن حقيبة وزارة النقل فى حكومة الببلاوى، وذلك بعد عقد وزير التنمية المحلية عادل لبيب لقاء مع عابدين بمبنى الوزارة استمر لساعات، استمع خلاله الوزير إلى رأيه فى ترشيح عدد من الشخصيات المقرر اختيارها ضمن المحافظين الجدد، ورجحت مصادر مطلعة قبول عابدين لمنصب محافظ بنى سويف رغم اعتذاره عن تولى وزارة النقل .

وعن ردود أفعال مواطنى بنى سويف حول احتمال تعيين أحمد عابدين محافظا للإقليم.

> أكد محمد سعد وكيل المدرسة الفنية للبنات ببنى سويف نتمنى جميعا تعيين عابدين محافظا لبنى سويف، حيث إنه أحد أبناء المحافظة، ويعلم مشكلاتها جيدا فضلا عن أنه خلال عامين تولى فيهما المسئولية، كان التنفيذيون يعملون معه بكل طاقاتهم لأنه دائم المتابعة الميدانية فضلا عن تحديده مواعيد لإنهاء المشروعات ليحاسب المقصرين والمتسببين فى التأخير دون تهاون، فضلا عن اهتمامه بالاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب.

ويرى محمد أحمد كمون بالمركز الطبى بالغمراوى أن تعيين محافظين من أبناء المحافظات تجربة ناجحة، ضاربا المثل بما أنجزه عابدين خلال توليه المسئولية على مدى عامين من توسعة طرق و ميادين، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى أنه فى الوقت الراهن تحتاج المحافظات إلى شخصيات قيادية مثل عابدين لدفعها للأمام والمساهمة فى حل المشكلة الأمنية والتنمية، ويكفى أنه اعتذر عن تولى وزارة النقل لأنه يعشق بنى سويف، ويفضل أن يكون محافظاً يساهم فى حل مشكلات أبنائها.

> أما هند صابر ليسانس آداب وتربية فتشير إلى أن جميع مواطنى المحافظة أعلنوا عن سعادتهم فور علمهم باجتماع وزير التنمية المحلية مع عابدين، واقتراب تعيينه محافظاً لبنى سويف، وأضافت قائلة إن عابدين شخصية قوية وعملية وكان يساعد الفقراء من نفقته الخاصة، بالإضافة إلى تواصله مع أبناء المحافظة خلال الفترة الماضية.

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