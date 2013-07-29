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تعرف على تأثير تغير الساعة البيولوجية للجسم فى حياتنا اليومية

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تعرف على تأثير تغير الساعة البيولوجية للجسم فى حياتنا اليومية تعرف على تأثير تغير الساعة البيولوجية للجسم فى حياتنا اليومية

مع تغير نظام يومنا، وتغير حياتنا أثناء شهر رمضان تتغير الساعة البيولوجية للجسم، لذلك تضطرب الساعة البيولوجية مع تغير يومنا أحيانا من صنع أنفسنا وتجعله رأس على عقب، وتتغير أحيانا أخرى لفئات عمرية محددة.

تقول الدكتورة شهيرة لوزة استشارى طب النوم إن الساعة البيولوجية آلية حساسة مسئولة عن تنظيم عمل الجسم الوظيفى، بين النهار والليل وتنظم وقت النوم والشعور بالجوع والتغيرات فى مستوى الهرمونات التى يتغير معدل إفرازها على مدار 24 ساعة ودرجة الحرارة فى الجسم.

وأوضحت لوزة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تغيير الساعة البيولوجية يكون أحيانا من صنع الإنسان مثل العمل بمنظومة "الشيفت" والعمل بمواعيد غير اعتيادية كالصحفى والطبيب، فذلك يحدث عندهم اضطراب فى الساعة البيولوجية والأخرى نتيجة لتغيرات بيولوجية فى مراحل سنية مختلفة مثل كبار السن والمراهقين لأنهم من أكثر الفئات العمرية التى يحدث لديها خلل فى الساعة البيولوجية وتتغير ساعات نومهم ويصبح نهارهم ليلا والعكس.

وأضافت استشارى طب النوم أن خلال شهر رمضان تتغير وتتأخر الساعة البيولوجية عند أغلب الناس لأنهم يخلدون للنوم فى وقت متأخر، مؤكدة أنه لا توجد مشكلة فى تأخر النوم لكن لابد من النوم فى ساعات محددة والاستيقاظ فى ساعات محددة.

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مصر 365