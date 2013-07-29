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طبيب أنف وأذن وحنجرة ينصح بتقليل المشروبات الغازية والأملاح في رمضان

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طبيب أنف وأذن وحنجرة ينصح بتقليل المشروبات الغازية والأملاح في رمضان طبيب أنف وأذن وحنجرة ينصح بتقليل المشروبات الغازية والأملاح في رمضان

كتب : ندى سامي الإثنين 29-07-2013 16:24

يقدم الدكتور حازم عبد التواب، طبيب جراحة الأنف والأذن والحنجرة، بعض النصائح الغذائية التي يفضل اتباعها طيلة شهر رمضان، لتجنب الإصابة بالأمراض خلال الشهر الكريم، مثل تجنب تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمقرمشات والبطاطس الجاهزة بالنكهات المختلفة عند الإفطار مباشرة، فهي أسوأ ما يمكن أن يفطر عليه الصائم وخاصة المشروبات الغازية التي تحتوي على ثلج، فيمكن تناولها بعد الانتهاء من الإفطار وبكميات مناسبة ومحدودة.

ويفسر الدكتور حازم هذا بأن المأكولات السريعة تزيد من شعور الاحتقان والحرقان في الحلق، وتسبب الإحساس بالثقل في الفترة بين الإفطار والسحور، كما تعتبر الموالح من الأشياء التي يفضل تقليلها خلال فترة الصيام؛ لأن الأملاح غالبًا ما تزيد التهابات الحلق التي قد تؤدي إلى ارتجاع المريء، ويفضل أيضًا التقليل من تناول الشيكولاتة والسكريات في رمضان؛ حتى لا تضر بمريض السكر.

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