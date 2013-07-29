ما النظام الغذائى لزيادة الوزن بعد شهر رمضان؟

يسأل محمود كريم 45 عاما، فى رمضان غيرت نظام التسمين الخاص بى، وذلك بناء على طلب الطبيب المتابع لى، فأنا أخضع لنظام للتخلص من النحافة، وفى رمضان غيرت من مواعيد ونوعيات تناول الطعام، فهل أعود لنظامى السابق، قبل نهاية رمضان أم أنتظر حتى انتهاء الشهر وأبدأ من بعده ؟ وماذا أفعل فى نقصان كميات طعامى فى رمضان؟

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى أن هناك من يعانى من نحافة شديدة ويظل فترة من الوقت خاضعا لنظام تسمين وزيادة للوزن، وفى شهر رمضان ينصح أغلب الأطباء بضرورة تعديل بعض النقاط فى نظام زيادة الوزن الخاضع له المريض، وكذلك ماذا يفعل فى مشكلة نقصان كمية الطعام الطبيين فى الصوم.

ولكن يجب ألا يترك المريض بالنحافة الصيام يؤثر على تناوله للطعام بكثرة، وعلى النوعيات التى يشدد عليها الطبيب حتى لا يصاب بنقصان فى الوزن بعد رمضان، بشكل مبالغ فيه، والمشكلة الأكبر أنه لن يستطيع العودة إلى طبيعة النظام الذى اعتاد عليه قبل رمضان بسهولة، وسيظل ينقص فى الوزن وهو ما قد يفشل خطة علاج نحافته.

ومن الأفضل أن يستشير المريض طبيبه، ولكن من المرجح أن يقوم المريض بالرجوع إلى النظام السابق الذى اعتاد عليه، وذلك تقريبا فى الثلاثة أيام الأخيرة فى رمضان، وقد لا يحتاج إلى ذلك والأغلب أنه سيبدأ فى العودة إلى نظامه الطبيعى بعد انتهاء الشهر الكريم مباشرة، فلا ضرر فى ذلك.