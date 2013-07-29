975 ألف جنيه عجز بخزانة شركة العربي للصناعات الغذائية بقويسنا

كتب : محمود الحصري وسحرعون الإثنين 29-07-2013 14:01

حرر محاسب ورئيس قسم الخزينة بشركة العربي للصناعات الغذائية، محضرًا بمركز شرطة قويسنا يفيد بوجود عجز 975 ألف جنيهًا بخزينة الشركة، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وكان اللواء أحمد عبد الرحمن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بقيام مهندس بشركة العربي بقويسنا بتحرير محضر لوجود عجز بحزنة الشرطة 975 ألف جنيها.

وبالانتقال تبين قيام حاتم إبراهيم السوهاجي 45 سنة محاسب ورئيس قسم الخزينة بمبلغ مالي 975 ألف جنيهًا بمصنع السخان، وأضاف أن الملبغ المالي "العجز" كان متواجدًا بالخزينة الرئيسية، والتي تم وضع مفاتيحها داخل خزينة أخرى صغيرة بجوارها ويتم تداول المفتاح بمعرفة العاملين بحجرة الخزينة.

وبالمعاينة، تبين أن الغرفة الكائن بها الخزينة توجد بمصنع السخان لها عدة أبواب ولا توجد ثمة تلفيات، وتبين وجود عدد 2 خزينة ولا توجد بهما ثمة عنف، وعلى الفور انتقل اللواء جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائي، وتم تشكيل فريق بحث للتوصل لحقيقة الواقعة وتم تكليف أدلة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 3933 إداري مركز قويسنا وباشرت النيابة التحقيق.