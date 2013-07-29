"محلب" لمسؤولي مياه الشرب والصرف الصحي: اتبعوا سياسة "البلدوزر" لإزالة عوائق تنفيذ المشروعات

كتب : أحمد مصطفى الإثنين 29-07-2013 14:04

طالب إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المسؤولين في الوزارة وجهاتها باتباع "سياسة البلدوزر" في إزالة أي عائق يحول دون تنفيذ أي مشروع، والتصميم على توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم، مع مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة مشروعات خطة العام المالي 2013/2014.

كما طالب بدفع المشروعات المتقدمة في مراحل التنفيذ، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 80% أو 90 %، ليتم الانتهاء منها سريعًا ودخولها الخدمة، ووجه الوزير المسؤولين لتوزيع المشروعات التي ستنتهي في الربع الأول من العام المالي الحالي عليهم، بحيث تكون هناك زيارات ومتابعات مستمرة للمشروعات، سواء في المدن أو القرى، مع ضرورة مقابلة المواطنين، وطمأنتهم على معدلات تنفيذ المشروعات.

وخاطب الوزير مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، قائلًا "اكتشفوا قيادات شابة جديدة خلال متابعتكم للمشروعات المختلفة، واسندوا إلى الكفاءات مهامًا تنفيذية تمهيدًا لتوليها المسؤولية مقدمًا".

وقال إبراهيم محلب "بعض المشروعات في غرفة إنعاش، ونعمل بصورة دائمة لإفاقة هذه المشروعات وتنشيطها"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك برنامج زيارات خاص به سيتفقد خلاله المشروعات التي تواجه مشكلات، والمشروعات المتعثرة ليكون هناك قرار وحلول جذرية لها.