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وزير الطيران المدني يلتقي العاملين بشركة الخدمات الأرضية

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وزير الطيران المدني يلتقي العاملين بشركة الخدمات الأرضية وزير الطيران المدني يلتقي العاملين بشركة الخدمات الأرضية

كتب : حسن حسين الإثنين 29-07-2013 14:56

التقى المهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدني، أمس، العاملين بشركة للطيران للخدمات الأرضية في إطار اللقاءات المتكررة مع العاملين في مختلف الشركات التابعة للوزارة، وذلك للتواصل مع العاملين بشكل مباشر والعمل على تدعيم روح التعاون البناء بين جميع العاملين في كافة المجالات.

حضر اللقاء الطيار توفيق عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس طارق عبدالعليم رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية, وأكد الوزير على ضرورة مواصلة العمل والتفاني فيه حتى تنهض الشركة الوطنية من أزمتها المالية نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين.

كما شدد فاضل على ضرورة الاستماع إلى كافة مطالب العاملين بما يحقق مستقبل أفضل لهم وللشركة في حدود الإمكانات المتاحة وحتى هدوء واستقرار الأوضاع في البلاد، وأوضح أن باب مكتبه مفتوح للاستماع إلى كافة المطالب والمقترحات والشكاوى، خاصة وأنه كان أحد قيادات الشركة التي تتولى ملف تنفيذ مطالب العاملين أثناء عمله كنائب لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

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