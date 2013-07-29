توقيع بروتوكول تعاون لقياس مؤشرات مجتمع المعلومات المصرى

وقع اليوم المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بروتوكول تعاون بين الجانبين لمشروع "قياس مؤشرات مجتمع المعلومات المصرى لعام 2013/2014"، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بكل من الوزارة والجهاز.

ويقوم المشروع الذى تشرف عليه فنيا الدكتورة نجوى الشناوى، مدير مركز معلومات وزارة الاتصالات، بقياس مؤشرات مجتمع المعلومات المصرى، من خلال عدة محاور، تتمثل فى النفاذ وتطور الاستخدام وخصائصه، والعائد والإنفاق والاستثمار، بالإضافة إلى مؤشرات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ومؤشرات استخدام شبكات التواصل الاجتماعى.

كما أشارت أيضا مديرة مركز معلومات الوزارة إلى العائد الذى يتحقق من هذا المشروع والذى يتمثل فى عدد من النقاط أهمها دعم صانعى القرار على مستوى الحكومة والقطاع الخاص بمجموعة متنوعة من مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُمكنهم من رسم ومتابعة تنفيذ السياسات المُطبقة وتحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية، وكذلك تطوير وتحديث قاعدة بيانات عملاقة تحتوى على مختلف المؤشرات التفصيلية لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات فى جميع المجالات ومن جميع شرائح المجتمع.

كما يؤدى المشروع إلى تحديد وضع مصر على الخريطة العالمية لمجتمع المعلومات، من خلال إمداد المنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة فى المجال بمنظومة من البيانات والمعلومات المحدثة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تساعد على وضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً وعلى جذب استثمارات محلية وأجنبية لهذا القطاع، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والأسباب التى تحول دون انتشار استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بعض قطاعات الدولة وتتبع الفجوة الرقمية بين الريف والحضر لوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتقليصها.

هذا ويصدر عن المشروع العديد من التقارير الربع سنوية والسنوية التى تحتوى على المؤشرات الخاصة باستخدام جميع فئات وشرائح المجتمع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن أهمها مؤشرات استخدام الأسر والأفراد، حيث سجلت نسبة الأسر التى تستخدم الحاسب الآلى 49.6% عام 2012، بينما يمتلك 37.8% من الأسر المصرية حاسباً آلياً فى المنزل، ويستخدم 32.2% منهم الإنترنت من المنزل.

كما يحتل ADSL المرتبة الأولى بين وسائل الاتصال بالإنترنت، حيث تستخدمه 95% من الأسر تتركز غالبيتهم فى سرعة 256 كيلو بايت/ثانية. أما عن منشآت القطاع الخاص، فقد بلغت نسبة المنشآت التى تستخدم الحاسب الآلى 69% من المنشآت فى عام 2012، بينما يستخدم 46% منهم الإنترنت، ويحتل ADSL المرتبة الأولى بين وسائل الاتصال بالإنترنت، حيث تستخدمه 84% من المنشآت.

وبالنسبة لمجالات استخدام الأفراد للإنترنت، فقد قام 48.6% من الأفراد مستخدمى الإنترنت بكتابة المعلومات أو الرسائل السريعة، تليها الأنشطة التعليمية بنسبة 40.3%. أما عن مجالات استخدام المنشآت للإنترنت، فقد احتل استخدام الإنترنت للحصول على معلومات عن السلع والخدمات المركز الأول بنسبة 77.1%، يليها استخدام الإنترنت لإرسال واستقبال البريد الإلكترونى بنسبة 75.6% ثم استخدام الإنترنت لتوفير خدمات للعملاء بنسبة 46.5%.